Powstaje nowy American Psycho! Luca Guadagnino reżyserem

Jak podaje portal Deadline, trwają ostatnie negocjacje z Lucą Guadagnino odnośnie nowej interpretacji książki American Psycho. To będzie już druga adaptacja po filmie z Christianem Bale'em w roli głównej. Za scenariusz odpowiada Scott Z. Burns, a dystrybucją zajmie się studio Lionsgate.

Nadchodzi nowy American Psycho!

Po ponad dwudziestu latach powstaje nowy film. Natomiast według źródeł Deadline, wersji Guadagnino nie należy traktować jako nadchodzący remake produkcji Mary Harron, lecz nową interpretację znanej powieści z lat 90. To zatem oznacza nowe, świeże spojrzenie na historię Patricka Batemana.

Luca Guadagnino stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów dzięki pracy nad filmem Tamte dni, tamte noce. Ostatnio do kin wszedł Challengers z Zendayą, który zachwycił zarówno krytyków, jak i widzów. Z kolei Queer podbija tegoroczny sezon festiwalowy. Aktualnie filmowiec pracuje z Julią Roberts nad filmem After the Hunt, którego premiera jest zaplanowana na 2025 rok.

Scott Z. Burns ostatnio pracował nad serialem Ekstrapolacje dla platformy streamingowej Apple TV+. To on jest także autorem scenariusza do Ultimatum Bourne'a.

