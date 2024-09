Luca Guadagnino dołączy do DCU? Reżyser Challengers prowadzi rozmowy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony Pictures Classic

Reklama

DCU, czyli nowe, kinowe uniwersum z postaciami z komiksów DC, jest na samym początku swojej drogi. Kierownik projektu, James Gunn, zdradził już, jakie produkcje ukażą się w ramach tego świata, ale na ten moment daleka droga do zrealizowania wszystkich obietnic. Gunn osobiście wyreżyseruje Supermana, który pojawi się w kinach w 2025 roku. Reszta zapowiedzianych produkcji również ma już swoich reżyserów.

Jeff Sneider, znany i wiarygodny insider z branży, poinformował o rozmowach Luci Guadagnino i Jamesa Gunna. Pierwszy byłby zainteresowany nakręceniem filmem dla DCU, a drugi również jest otwarty na takie rozwiązanie. Na ten moment nie wiadomo nic o szczegółach poza tym, że rozmowy trwają. Jeśli Guadagnino miałby reżyserować zapowiedziany już projekt, to zostało tylko The Authority, którego członkowie zadebiutują w Supermanie. Jeśli nie, to prawdopodobnie będzie to nowa produkcja - nie wiadomo jeszcze, czy serialowa czy filmowa.

Oficjalnie Guadagnino nie podpisał jeszcze żadnego kontraktu z DCU. Jaki film chcielibyście, żeby wyreżyserował twórca m.in. Challengers czy Tamte dni, tamte noce?

DCU - wszystkie potwierdzone jak do tej pory postacie

Weasel (Łasica) – postać, którą widzieliśmy już w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad z 2021 roku; w jego rolę wcielił się wówczas Sean Gunn. Brat odpowiedzialnego za DCU Jamesa podłoży mu także głos w serialu animowanym Creature Commandos. Ekranowy Weasel różni się od komiksowego pierwowzoru; w oryginale był on niesamowicie wytrzymał i doskonale sprawdzał się w pojedynkach jeden na jeden.