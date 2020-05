Amerykanie na nowo zdobywają kosmos. Obejrzyj start Crew Dragon na żywo w internecie

Zdjęcie: NASA

Złota era załogowego podboju kosmosu przez NASA zakończyła się 8 lipca 2011 roku. Zwieńczył ją ostatni lot promu Atlanis, po którym program wahadłowców został zawieszony. Od tamtej chwili misje na ISS były uzależnione od Rosji, która udostępniała astronautom – za odpowiednio wygórowaną opłatą – rakiety Sojuz. Wkrótce NASA może wrócić do gry, a pomoże jej w tym firma Elona Muska, SpaceX.

Na 27 maja amerykańska agencja kosmiczna zaplanowała przeprowadzenie przełomowej misji kosmicznej SpaceX DM-2. O 22:33 czasu polskiego silniki rakiety Falcon 9 rozpoczną pracę, przygotowując się do wyniesienia dwójki astronautów na pokład ISS za pośrednictwem statku Crew Dragon. Jeśli start zakończy się sukcesem, będzie to pierwszy załogowy lot na orbitę okołoziemską wykonany z terenu Stanów Zjednoczonych od czasu zamknięcia programu lotu wahadłowców.

Jak przystało na wszystkie działania, w które angażuje się Elon Musk, misja jest okraszona odpowiednią oprawą. Na jej potrzeby zaprojektowano nowe kombinezony kosmiczne wzorowane na tych, które mogliśmy zobaczyć w grach z serii Halo oraz Mass Effect, a start rakiety oraz dokowanie Crew Dragona będą transmitowana w internecie za pośrednictwem wszystkich kluczowych mediów społecznościowych oraz aplikacji mobilnych NASA.

Choć początek misji zaplanowano na późne godziny wieczorne czasu polskiego, NASA rozpocznie relację już o godzinie 18:15. Jeśli wszystko pójdzie po myśli agencji oraz SpaceX, Crew Dragon zadokuje w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 28 maja o godzinie 17:29, a o 19:55 astronauci wkroczą na pokład. Na poniższym filmie prześledzimy przygotowania do startu oraz cały przebieg misji SpaceX DM-2:

Dla NASA współpraca ze SpaceX jest szansą na nowe otwarcie w historii podboju kosmosu i uniezależnienie się od Rosjan. Z kolei firma Elona Muska zyskała okazję do przetestowania technologii, która w przyszłości może posłużyć do wysłania człowieka na Marsa. Jeśli Crew Dragon bez problemu dotrze do ISS, SpaceX udowodni, że prywatne firmy mogą odgrywać istotną rolę w eksploracji i badaniu kosmosu.