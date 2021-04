Amerykańscy Bogowie - Neil Gaiman zapewnia o kontynuacji serialu. Producenci odpowiadają

fot. Starz

W poniedziałek, 29 marca, w sieci pojawiła się informacja o kasacji serialu Amerykańscy Bogowie. Producent wykonawczy i autor literackiego pierwowzoru produkcji, Neil Gaiman, zamieścił na swoim Twitterze wpis, w którym zapewnił fanów, że temat dalszego kontynuowania historii nie umarł, a firma Fremantle, która odpowiada za projekt jest zobowiązana do dokończenia opowieści, która rozpoczęła się w 1. odcinku.

Teraz samo Fremantle wydało oficjalne oświadczenie w tej sprawie, które może napawać fanów serialu optymizmem. Otóż możemy w nim przeczytać, że firma jest zaangażowana w ukończenie epickiej podróży, jaką jest ten serial i razem z Neilem Gaimanem i ekipą produkcji badane są wszystkie możliwe ścieżki kontynuacji tej historii.

Jak podaje portal Deadline na podstawie swoich źródeł, w grę mogą wchodzić dwie opcje kontynuacji serialu. Pierwsza z nich to przejęcie przez Netflixa, druga to Amazon Prime Video. Będziemy Was informować o rozwoju sytuacji.