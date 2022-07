Amerykański żigolak - zwiastun serialu. Zbrodnia sprzed lat i Jon Bernthal w głównej roli

Showtime

Bohaterem serialu Amerykański żigolak jest Julian (w tej roli Jon Bernthal z Punishera), który swego czasu pracował jako osoba do towarzystwa. Teraz wychodzi po 15 latach z więzienia i próbuje na nowo zacząć życie. Jednak wciąż ma świadomość, że spędził ten czas choć był niewinny. Wracając musi budować relację z byłą miłością (Gretchen Mol), matką z problemami i ludźmi, którzy go zdradzili. W tym samym czasie detektyw Sunday (Rosie O’Donnell) wciąż próbuje się dowiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się 15 lat temu. Wygląda na to, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż kiedykolwiek mogła sobie to wyobrazić.

Serial oparty jest na filmie Amerykański żigolak z 1980 roku, w którym główną rolę grał Richard Gere. Inspirują się koncepcją i fabułą, przenosząc ją na współczesne realia. W obsadzie są także Lizzie Brochere, Gabriel LaBelle, Leland Orser oraz Wayne Brady. Zobaczcie zwiastun:

American Gigolo

American Gigolo - premiera pierwszego odcinka serialu odbędzie się 9 września 2022 roku w USA na Showtime.