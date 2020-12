Among Us trafiło na Nintendo Switch. Zobacz zwiastun gry

fot. Innersloth

Among Us swoją premierę miało w roku 2018, ale dopiero w ostatnich miesiącach gra zyskała ogromną popularność. Tytuł, w którym zespół graczy zmaga się z ukrytym pośród nich sabotażystą, cieszy się wielkim uznaniem na PC oraz urządzeniach mobilnych, a niedawno został doceniony podczas gali The Game Awards 2020, gdzie zwyciężył w dwóch istotnych kategoriach (najlepsza gra mobilna i najlepsza gra multiplayer). Podczas grudniowej prezentacji Indie World zapowiedziano, że dzieło studia InnerSloth trafi (a w momencie czytania przez Was tego tekstu - już trafiło) także na Nintendo Switch.

Grę wyceniono w Nintendo eShop na 17,20 zł, a osoby, które zakupią tę wersję mogą liczyć na pełny cross-play z jej posiadaczami na PC oraz urządzeniach mobilnych. Opublikowano też nowy, krótki zwiastun premierowy.