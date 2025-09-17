placeholder
Anaconda - zwiastun. To świeżutki remake jednego z najbardziej kultowych filmów klasy B

Pojawił się zwiastun filmu Anaconda. Ma być „meta” rebootem horroru z 1997 roku o tym samym tytule, który mimo mieszanych recenzji z czasem zyskał status kultowego wśród fanów kina klasy B. Zobaczcie, jak Paul Rudd i Jack Black​ stają do walki z gigantyczną anakondą.
Paulina Guz
anakonda 
kino klasy b zwiastun
anaconda (2025) Fot. People
W produkcji główne role zagrają Paul Rudd i Jack Black. Wcielą się w dwójkę najlepszych przyjaciół, którzy od zawsze chcieli nakręcić remake swojego ulubionego filmu wszech czasów, czyli właśnie Anakondy. Postanawiają więc polecieć do Amazonii i spełnić swoje marzenie. Na miejscu jednak robi się poważnie, gdy na plan niespodziewanie wpada prawdziwa gigantyczna anakonda. Ten nieplanowany występ gościnny szybko przerodzi dobrą zabawę w koszmar.

Anaconda - zwiastun

Pierwszy zwiastun filmu Anaconda możecie zobaczyć poniżej:

Anaconda - reżyseria, obsada, premiera

Za reżyserię filmu odpowiada Tom Gormican, który kilka lat temu dał widzom Nieznośny ciężar wielkiego talentu. Napisał również scenariusz razem z Kevinem Ettenem. Oprócz Paula Rudda i Jacka Blacka w obsadzie są także Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello i Steve Zahn.

Paul Rudd zapowiada, że klimat produkcji będzie podobny do poprzedniego filmu reżysera, czyli Nieznośnego ciężaru wielkiego talentu. Biorąc to pod uwagę, a także Anakondę z z 1997 roku, możemy spodziewać się mieszanki horroru, komedii i dużej dawki meta humoru. 

Pierwsze zdjęcia z filmu: 

anaconda (2025)

anaconda (2025)
Fot. People
Anaconda ma trafić do kin 25 grudnia 2025 grudnia.

