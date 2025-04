Ten serial "może nie ujrzeć światła dziennego". Twórcą jest Neil Gaiman

Fot. Materiały prasowe

Delroy Lindo udzielił wywiadu dla Entertainment Weekly, w którym podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi nowej adaptacji z udziałem Neila Gaimana. Chłopaki Anansiego miały otrzymać własny miniserial na Prime Video, jednak do tej pory nie ogłoszono daty premiery. Zdaniem aktora, niestety, nie ma na co czekać.

Chłopaki Anansiego - serial Neila Gaimana pójdzie na straty?

Zdaniem Delroya Lindo projekt przeszedł przez "zbyt skomplikowaną drogę", by doczekać się obiecanego debiutu. Aktor przyznał, że może się mylić, natomiast w związku z kontrowersjami dotyczącymi Neila Gaimana, powątpiewa, iż projekt wyjdzie na światło dzienne.

- To jest tak złe na tylu poziomach, ale naprawdę byłem tym podekscytowany. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. To wielka szkoda.

Neil Gaiman - kontrowersje

Znany pisarz po raz pierwszy został oskarżony o napaść seksualną w lipcu 2024 roku. Po pewnym czasie do mediów docierały kolejne przerażające informacje o jego czynach. Przynajmniej kilka kobiet oskarżało Neila Gaimana o próbach wymuszania stosunku płciowego, analnego i oralnego. Większość pokrzywdzonych to fanki, które poznawał podczas podpisywania książek. Pisarz do teraz nie przyznaje się do winy.

W związku z oskarżeniami zakończono prace nad serialem Dobry omen, który doczeka się tylko jednego finałowego odcinka. Wydarzenia wpłynęły również na losy Sandmana, który zakończy się na 2. sezonie.

