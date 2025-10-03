Anatolij Kaszpirowski wraca do Polski! Powstanie film dokumentalny
Anatolij Kaszpirowski wraca do Polski - to jego pierwsza wizyta w naszym kraju od 25 lat! Wszystko z powodu filmu dokumentalnego, który będzie realizowany przez HBO Max.
Anatolij Kaszpirowski przyjeżdża do Polski, by spotkać się z publicznością jeszcze w tym roku! Na przełomie października i listopada odwiedzi Warszawę i Pruszków - te wydarzenia są z kolei organizowane na potrzeby filmu dokumentalnego o jego życiu i karierze realizowanego dla platformy HBO Max na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery.
Anatolij Kaszpirowski - kim był?
Anatolij Kaszpirowski, rosyjski psychiatra, to jeden z najważniejszych symboli lat 90. w Polsce. Urodził się na terenie obecnej Ukrainy, a światową sławę zdobył jako hipnozer, prowadząc seanse emitowane w telewizji. Widzowie wierzyli, że jego hipnozy mają właściwości uzdrowicielskie i miały leczyć wiele chorób - alkoholizm, nowotwory czy wypadanie włosów. W Polsce jego program emitowano na TVP na początku lat 90. - pierwszy raz do Polski przyjechał on w 1990 roku. Wtedy też został uhonorowany statuetką Wiktora w kategorii "osobowość telewizyjna roku". W 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa, rozpoczął działalność w social mediach, prowadząc transmisje na swoim kanale na YouTube.
HBO Max - nowości na 1-15 października 2025. Seria Obecność, To: Rozdział 2 i inne
Źródło: warnerbros
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
02
paź
Uprowadzona dziewczyna
03
paź
Skarbek
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1973, kończy 52 lat