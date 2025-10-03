Anatolij Kaszpirowski wraca do Polski! Powstanie film dokumentalny

fot. materiały prasowe

Anatolij Kaszpirowski przyjeżdża do Polski, by spotkać się z publicznością jeszcze w tym roku! Na przełomie października i listopada odwiedzi Warszawę i Pruszków - te wydarzenia są z kolei organizowane na potrzeby filmu dokumentalnego o jego życiu i karierze realizowanego dla platformy HBO Max na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery.

Anatolij Kaszpirowski - kim był?

Anatolij Kaszpirowski, rosyjski psychiatra, to jeden z najważniejszych symboli lat 90. w Polsce. Urodził się na terenie obecnej Ukrainy, a światową sławę zdobył jako hipnozer, prowadząc seanse emitowane w telewizji. Widzowie wierzyli, że jego hipnozy mają właściwości uzdrowicielskie i miały leczyć wiele chorób - alkoholizm, nowotwory czy wypadanie włosów. W Polsce jego program emitowano na TVP na początku lat 90. - pierwszy raz do Polski przyjechał on w 1990 roku. Wtedy też został uhonorowany statuetką Wiktora w kategorii "osobowość telewizyjna roku". W 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa, rozpoczął działalność w social mediach, prowadząc transmisje na swoim kanale na YouTube.

