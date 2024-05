Anatomia upadku online - premiera w VOD. Gdzie oglądać?

fot. Les Films Pelléas // Les Films de Pierre

Reklama

Najnowszy film Justine Triet odpowiedzialnej za takie produkcje jak Sybilla czy In Bed with Victoria urzekł krytyków i widzów na całym świecie. Jej kryminał połączony z dramatem został nawet nagrodzony w tym roku Oscarem w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny.

Film Anatomia upadku, bo o nim mowa, właśnie trafił na VOD, gdzie można go zarówno zakupić, jak i wypożyczyć.

Anatomia upadku online – gdzie oglądać?

Na tę chwilę Anatomię upadku można znaleźć w różnych serwisach VOD. Jak wyglądają ceny?

Rakuten – zakup HD – 49,90 zł, wypożyczenie – 15,00 zł

Polsat Box GO – wypożyczenie – 10,00 zł

TVP VOD – wypożyczenie – 17,00 zł

Anatomia upadku – opis fabuły

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.