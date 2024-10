Andrew Garfield i Florence Pugh nie przerwali intymnej sceny. Poszli o krok dalej

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

We Live in Time to nowy dramat romantyczny, w którym główne role zagra Andrew Garfield oraz Florence Pugh. W sieci były już pierwsze zapowiedzi, a także całe mnóstwo wywiadów. Furorę zrobił zabawkowy koń, który znalazł się w jednym ujęciu w zwiastunie i stał viralowym memem. Ciekawostek wokół chwytającej za serce produkcji nie brakuje, a kolejną z nich podzielił się Andrew Garfield w rozmowie z 92NY.

Garfield opowiedział o kulisach kręcenia "bardzo intymnej, pełnej pasji" sceny seksu na zamkniętym planie, gdzie obecna była jedynie ekipa od zdjęć i operator, Stuart Bentley. Okazuje się, że dwójka aktorów była tak wczuta, że nie usłyszeli, że scena powinna dobiec już końca.

Scena stała się pełna pasji. - mówi Garfield. - Robiliśmy wszystko wedle choreografii. Wczuliśmy się jednak tak bardzo, że poszliśmy o krok dalej niż powinniśmy, ponieważ czuliśmy się ze sobą bezpiecznie i nie usłyszeliśmy "cięcia". Pomyśleliśmy: "No dobra, to po prostu kontynuujmy." Po pewnym czasie oboje na siebie spojrzeliśmy. Chyba oboje mieliśmy w głowie coś na zasadzie: "To strasznie długie ujęcie." Wtedy spojrzałem w górę i zobaczyłem Stuarta stojącego przodem do ściany. Kamera stała obok, a on patrzył się w ścianę.

We Live In Time - informacje

We Live In Time wyreżyserował John Crowley. Scenariusz napisał Nick Payne. Wśród producentów wykonawczych jest między innymi Benedict Cumberbatch. Główne role zagrają Andrew Garfield i Florence Pugh. Aktora możecie znać z Niesamowitego Spider-Mana, Tick, Tick... Boom! i Przełęczy ocalonych. Pugh za to wystąpiła między innymi w takich produkcjach jak Małe kobietki, Midsommar. W biały dzień, Oppenheimer i Nie martw się, kochanie. Oboje byli nominowani do Oscara.

Światowa premiera We Live In Time odbędzie się na Toronto Film Festival, a potem film trafi do wybranych kin jesienią 2024 toku.