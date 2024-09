fot. Hulu

W 2022 roku Netflix wygrał walkę o prawa do nowej adaptacji East of Eden. Na wschód od Edenu z 1955 roku to już kultowa ekranizacja tamtej historii. Teraz Netflix stworzy serial na jej podstawie, w którym główną rolę gra Florence Pugh. Aktorka pełni też rolę współproducentki. Całość została napisana przez Zoe Kazan, której dziadek wyreżyserował wspomnianą wcześniej adaptację z lat 50.

Do obsady nowego serialu Netflixa ma dołączyć Christopher Abbott (To przychodzi po zmroku, Biedne istoty). Netflix nie skomentował tych doniesień. Abbott ma się wcielić w znanego z książki Adama Traska.

East of Eden - co wiadomo o nowym serialu Netflixa?

Serial limitowany ma przedstawić znane z książki motywy traumy, odnowy, miłości, zdrady, poczucia obowiązku i wolnej woli. Serial ma zamiar nakreślić intymny obraz rodziny Trasków w obliczu wielkich, historycznych sił. Autor książki powiedział: "To historia mojego kraju oraz historia mnie samego."