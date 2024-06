Andrzej Mularczyk nie żyje. Był scenarzystą wszystkich części Sami swoi

fot. YouTube

Reklama

Stowarzyszenie Filmowców Polskich poinformowało o śmierci Andrzeja Mularczyka, utalentowanego polskiego scenarzysty, który napisał szkic popularnego serialu Dom oraz znanej trylogii Sami swoi, przedstawiającej losy rodzin Kargulów i Pawlaków. Pisarz miał 94 lata.

Andrzej Mularczyk nie żyje

Mularczyk nie tylko pisał scenariusze do filmów, ale także reportaże. Tworzył również słuchowiska radiowe, takie jak W Jezioranach, za które otrzymał Diamentowy Mikrofon w 2005 roku. Polacy pokochali filmy, które były kręcone w oparciu o jego scenariusze. Sami swoi, Nie ma mocnych oraz Kochaj albo rzuć zapadły widzom w pamięć na długie lata. Dom, do którego napisał szkic, również był jednym z wysoko ocenianych seriali telewizyjnych. Historia lokatorów, którzy powrócili do swojej kamienicy przy Złotej 25 w Warszawie, przyciągała widzów przed ekrany.

Mularczyk tworzył również dla serialu Blondynka oraz Powidoków i Katynia Andrzeja Wajdy. Ostatnim szkicem, jaki napisał, był do filmu Sami swoi. Początek. To prequel historii Kargulów i Pawlaków, który został wyreżyserowany przez Artura Żmijewskiego.

Andrzej Mularczyk należał do Stowarzyszenia Filmowców Polskich od 1964 roku. W 2010 roku otrzymał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".