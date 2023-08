Andrzej Sapkowski potwierdza prace nad nową książka o Wiedźminie. Kiedy możemy się jej spodziewać?

foto. materiały prasowe

Dziesięć lat minęło od premiery Sezonu burz, ostatniej jak do tej pory książki o przygodach Geralta z Rivii, której akcja działa się między opowiadaniami. Zakończenie sagi miało z kolei miejsce w 1999 roku za sprawą wydania książki Pani Jeziora. Co jakiś czas powraca temat napisania nowej książki w świecie Geralta przez przez Andrzeja Sapkowskiego, ale teraz w końcu sam autor potwierdził, że nowa książka powstanie i zajmie to nie więcej niż rok.

Doszło do tego w trakcie rozmowy pisarza z ukraińskim Fantastic Talk(s), kiedy został zapytany o to, nad czym w ostatnim czasie pracuje. Odpowiedział:

W zasadzie to nigdy takich rzeczy nie mówię, dlatego, że ze mną nigdy nie wiadomo. Może coś zrobię, a może nie. Do tej pory jak mówiłem, że coś napiszę, a potem nie napisałem to ludzie mieli pretensje, tak jakbym ich oszukał. Dlatego niechętnie mówię o tym, co robię, zanim tego nie skończę. Dopóki nie skończyłem, to uważam, że tego nie ma. Dla Ukraińców zawsze jednak robię wyjątki, to teraz też zrobię. Tak pracuję nad nową książką o Wiedźminie i dosyć pilnie. Może rok, nie dłużej.

Sapkowski pierwszy raz sugerował powstanie nowej książki o wiedźminie na Comic-Conie realizowanym w Polsce w 2018 roku. Zdradził wtedy, że nie zamierza kontynuować wydarzeń po Pani Jeziora, bo historia jego zdaniem jest kompletna, ale chciałby napisać coś w tym świecie, co byłoby prequelem lub sidequelem. Natomiast w lutym tego roku w Tajpej, gdzie odbywał się Międzynarodowa Wystawa Książek, Sapkowski znowu zdradził, że ma plan napisania książki o Wiedźminie. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów. Z powyższej wypowiedzi wynika jednak, że do końca 2024 roku powinniśmy już wiedzieć zdecydowanie więcej.

fot. CD Projekt RED