Wiedźmin - uproszczenia w serialu z myślą o Amerykańskich widzach? Tomasz Bagiński komentuje

Wiedźmin dalej jest bardzo popularną produkcją Netflixa, ale nie da się ukryć, że w 3. sezonie mocno spadła oglądalność i także oceny widzów i krytyków są bardzo różne. Tomasz Baginski, producent wykonawczy serialu w rozmowie z Gazetą Wyborczą wskazał na pewne różnice kulturowe, w których osadzony jest Wiedźmin Sapkowskiego.

Jego zdaniem wymagało to niezbędnych zmian, aby serial przypadł do gustu masowej widowni ze względu na inne konteksty.

Często zwracam na to uwagę innym, np. w jaki sposób w fabule upraszczają politykę. My, Polacy, inaczej widzimy rozmaite wydarzenia polityczne z powodu naszej historii i przeżyć. Widzimy więcej niuansów. Zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Umiemy rozpoznać ten obszar szarości, gdzie różne wpływy i moce się przelewają, dla nas jest to zrozumiałe i przejrzyste. Np. że ten jest dobry, a ten zły, ale też trochę dobry, a tutaj jest raczej szaro i rozumiemy, dlaczego ten dobry bohater robi jakieś nieprzyjemne rzeczy. Łapiemy to w trzy sekundy.

Producent zwrócił też uwagę, że sami widzowie nie znają pełnego obrazu sytuacji i nie mogą wiedzieć, skąd pewne kontrowersyjne decyzje ze strony twórców, które ich zdaniem były konieczne, a które mogą być krytykowane za to, że nie są tak dobre jak w książkach. Zauważa jednak, że robiąc serial dla masowej publiki o różnych doświadczeniach, to te uproszczenia są konieczne.

Gdy robi się serial dla ogromnej masy widzów, z różnymi doświadczeniami, z różnych części świata, a duża ich część to Amerykanie, to te uproszczenia nie tylko mają sens, one są niezbędne. Dla nas to bolesne, dla mnie też, ale wyższy poziom niuansu i skomplikowania będzie miał mniejszy zasięg, nie będzie docierał do ludzi. Czasem może idzie to za daleko, ale nasz sztab musi podejmować takie decyzje i się z nimi pogodzić.

Reżyserka finałowego odcinka, Bola Ogun wyjaśniła w jednym z wywiadów, w jaki sposób finałowa scena walki z udziałem Geralta, stanowi idealne pożegnanie dla Henry'ego Cavilla. Jej zdaniem w tej scenie Geralt decyduje się na zajęcie stanowiska, a jednocześnie robi coś niezwykle ważnego dla tej postaci - pokazuje, jak zaciekle walczy o swoich bliskich.

Dodaje, że będą wszyscy tęsknić za Cavillem, ale jednocześnie wierzy, że Liam Hemsworth świetnie sprawdzi się w roli Geralta. Poniżej możecie zobaczyć jeszcze kulisy walki Geralta z Vilgefortzem:

https://twitter.com/witchernetflix/status/1686698284470124544