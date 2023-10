Tak wygląda Angelina Jolie jako legendarna Maria Callas. Są zdjęcia

Pablo Larrain

Do sieci właśnie trafiły dwa pierwsze zdjęcia, na których Angelina Jolie pojawia się jako legendarna śpiewaczka operowa Maria Callas - pochodzą one z filmu Maria, a opublikował je sam reżyser, Pablo Larraín, twórca takich produkcji jak Spencer czy Jackie. Wiemy już, że Chilijczyk weźmie na warsztat piękną, burzliwą i tragiczną historię najsłynniejszej śpiewaczki operowej świata, często określanej mianem "primadonny stulecia", która to historia "ma być przeżywana na nowo podczas jej ostatnich dni w latach 70.".

Angelina Jolie jako Maria Callas

Prace na planie filmu trwają. Ekipa będzie kręcić sceny w Paryżu (miejsce śmierci Callas), Grecji (ojczyzna śpiewaczki, choć urodziła się ona w Nowym Jorku), Budapeszcie i Mediolanie. Istotne jest to, że organizacja SAG-AFTRA wyraziła zgodę na realizację produkcji pomimo trwającego strajku aktorów.

W obsadzie poza Jolie znajdują się m.in. Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee i Valeria Golino. Scenariusz przygotował Steven Knight, pracujący wcześniej choćby nad serialem Peaky Blinders.

Data premiery Marii nie została jeszcze ustalona.