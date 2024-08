fot. Netflix

W sieci pojawił się pierwszy, oficjalny klip z nowego filmu w reżyserii Pablo Larraína, uznanego chilijskiego reżysera, który w przeszłości stworzył m.in. Spencer z Kristen Stewart, który to opowiadał o losach księżnej Diany. Tym razem na tapet weźmie życiorys Marii Callas, śpiewaczki operowej, która zmarła w 1977 roku. Scenariusz opracował razem ze Stevenem Knightem, czyli twórcą Peaky Blinders, który został też nominowany do Oscara za scenariusz do Wschodnich obietnic. W tytułowej roli wystąpi Angelina Jolie, dwukrotnie nominowana do Oscara za Przerwaną lekcję muzyki oraz Oszukaną. Pierwszy z wymienionych filmów wygrał jej statuetkę.

Pierwszy klip z Marii możecie sprawdzić poniżej:

Maria - pierwsze zdjęcia

Pojawiły się też pierwsze zdjęcia z filmu:

Maria

Maria - gdzie będzie można obejrzeć?

Na razie nie ma informacji na ten temat. Prawa do emisji zakupił Netflix, lecz obowiązują one wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Na ten moment nie wiadomo nic o ewentualnej polskiej premierze - czy to w kinach, czy na streamingu.