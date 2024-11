Nadchodzi nowa adaptacja Ani z Zielonego Wzgórza. Pierwsze zdjęcia z anime

fot. The Answer Studio

Ponadczasowa powieść Ania z Zielonego Wzgórza autorstwa kanadyjskiej pisarki Lucy Maud Montgomery to klasyk literatury dla dzieci, który doczekał się wielu adaptacji zarówno filmowych jak i serialowych. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszyła się Ania, nie Anna od Netflixa. Aktorski serial liczył 3 sezony i był chwalony przez widzów i krytyków.

Ponadto na podstawie przygód rudowłosej Ani powstały też animacje. W 1979 roku miał premierę serial anime Akage no An, a w 2001 roku Anne of Green Gables: The Animated Series, który powstał dla stacji PBS Kids. Ponadto nakręcono również animowany film Anne: Journey to Green Gables, który stanowił prequel dla kanadyjskiej produkcji.

Jak podaje serwis ComicBook.com w kwietniu 2025 roku będzie mieć premierę kolejna adaptacja anime, która nosi tytuł Anne Shirley. Jeszcze nie wiadomo, jak dużą część historii zobaczymy w tej produkcji, bo przypomnijmy, że Ania z Zielonego Wzgórza to cykl składający się z 8 powieści. Produkcją anime zajęło się The Answer Studio, które współpracowało m.in. przy takich hitach jak Twoje imię. czy Suzume.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z nowego anime, które możecie zobaczyć poniżej.

Anne Shirley - zdjęcia z anime

Ania z Zielonego Wzgórza

Ania z Zielonego Wzgórza opowiada historię 11-letniej dziewczynki, która zostaje przygarnięta przez Mateusza i Marylę Cuthbertów. Zamierzali adoptować chłopca, aby ten mógł pomagać starszemu mężczyźnie w gospodarstwie, ale na skutek pomyłki została przysłana z sierocińca dziewczynka. Obdarzona bujną wyobraźnią, gadatliwa, rudowłosa Ania zyskuje ich sympatię i pozostaje w ich domu, przeżywając wiele przygód i zawierając przyjaźnie z innymi dziećmi.