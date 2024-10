Nowy spot anime Wojna Rohirrimów. Rohan wygląda bajecznie

fot. materiały prasowe

Nowy spot prequelu do filmowego Władcy Pierścieni skupia się na pierwszoplanowej postaci starego króla Rohanu, Helma Żelaznorękiego, którego głosem jest Brian Cox. W zapowiedzi możemy zobaczyć relację władcy z jego córką Hérą i kilka ujęć bitew ze zbliżającej się produkcji. Oprócz tego widzimy znaną z Hobbita rasę wielkich orłów. Wizualna strona nawiązuje do Dwóch Wież, pokazując nam puste równiny Rohanu i widok Helmowego Jaru z lotu ptaka.

Wojna Rohirrimów - spot

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Za reżyserię produkcji odpowiada nagradzany Kenji Kamiyama, znany z produkcji takich jak BLade Runner: Czarny Lotos czy Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Kinowa premiera Wojny Rohirrimów zapowiadana jest na 13 grudnia.