Animowany Blue Beetle to kontynuacja filmu? Aktor udziela wskazówek i zapowiada "najbardziej szalone anime"

Blue Beetle powróci w serialu animowanym. To informacja, którą poznaliśmy już jakiś czas temu. Xolo Maridueña powróci w głównej roli i użyczy głosu swojej postaci, w którą wcielił się w filmie z 2023 roku. Niestety nie zarobił on na siebie wystarczająco, dlatego na razie nie ma mowy o aktorskiej kontynuacji. Fani zastanawiają się w jaki sposób nowa produkcja będzie działać z DCU, które rozpocznie się wraz z premierą animowanego Creature Commandos. Kwestią sporną jest to, czy będzie to kontynuacja wydarzeń z filmu, czy może soft reboot mający na celu wprowadzić tego superbohatera do nowego uniwersum.

Xolo Maridueña w niedawnym wywiadzie udzielił kilku wskazówek, które mogą odpowiadać na to pytanie:

Jest tylko jeden Blue Beetle. Jestem bardzo podekscytowany możliwością kontynuowania historii Jaimego. To wielki zaszczyt i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, gdzie to nas zaprowadzi. Wiem, że to jeszcze wczesny etap, ale to będzie najbardziej szalone anime.

Blue Beetle - szczegóły serialu

Jak donosi Deadline, serial ma opierać się na filmie i będzie opowiadać kolejną historię o tytułowym bohaterze. Według ich źródeł, jeśli projekt się spodoba i osiągnie sukces, miałoby to doprowadzić do ewentualnego powrotu superbohatera na ekrany kin.

Za sterami serialu stoi Miguel Puga, który według Deadline pracuje nad nim od początku 2024 roku. Pełni on rolę showrunnera i reżysera. Cristian Martinez jest scenarzystą. Angel Manuel Soto i Gareth Dunnet-Alcocer, czyli reżyser i scenarzysta kinowego filmu, będą producentami wykonawczymi.