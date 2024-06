Xolo Maridueña powróci jako Blue Beetle. Serial będzie czerpać inspiracje z anime?

Fot. DC

Jakiś czas temu pojawiły się wieści o tym, że powstanie serial animowany z Blue Beetle w roli głównej, który będzie należał do nowego DCU. Chociaż film został ciepło przyjęty, to nie zarobił na siebie wystarczająco dużo. Mimo tego James Gunn gotów jest dać tej postaci drugą szansę, począwszy od produkcji animowanej. Mówiło się o tym, że Xolo Maridueña powróci do tytułowej roli, ale były to plotki. Teraz wątpliwości zostały rozwiane, a sam aktor jest wniebowzięty:



Blue Beetle powraca! Jestem bardzo podekscytowany. W każdym medium można zrobić coś specjalnego, prawda? W filmie masz okazję zrobić fajne, filmowe rzeczy. W serialu za to masz więcej czasu i dłuższy format. A to jeszcze serial animowany! On sam uwielbia seriale animowane. Do tego jest w stanie zrobić jakąkolwiek broń sobie tylko wymarzy i jego strój się świeci. Jestem ciekaw, czy strój zostanie taki, jak w filmie, czy będzie trochę inny z powodu innego stylu artystycznego lub powodów marketingowych.

Aktor na słowa o tym, że jego bohater lubi anime odpowiedział, że ma nadzieję, że serial będzie czerpać inspirację z tego stylu animacji. Dodał również, że nie ma pewności, czy będzie to kontynuacja filmu czy coś kompletnie nowego.

Blue Beetle - szczegóły serialu

Jak donosi Deadline, serial ma opierać się na filmie i będzie opowiadać kolejną historię o tytułowym bohaterze. Według ich źródeł, jeśli projekt się spodoba i osiągnie sukces, miałoby to doprowadzić do ewentualnego powrotu superbohatera na ekrany kin.

Za sterami serialu stoi Miguel Puga, który według Deadline pracuje nad nim od początku 2024 roku. Pełni on rolę showrunnera i reżysera. Cristian Martinez jest scenarzystą. Angel Manuel Soto i Gareth Dunnet-Alcocer, czyli reżyser i scenarzysta kinowego filmu, będą producentami wykonawczymi.