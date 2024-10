ANIMAFEST Gdańsk - kiedy, gdzie i co można obejrzeć? Będą nowości i filmy studia Ghibli

fot. Ghibli

Już niedługo odbędzie się 10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku. Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć wiele ciekawych tytułów. To właśnie w ramach gdańskiego ANIMAFEST wyświetlano w zeszłym roku przedpremierowo Chłopca i Czaplę, który później został nagrodzony Oscarem. Można więc śmiało powiedzieć, że organizatorzy mają nosa do perełek.

Fot. Materiały prasowe

W tej edycji zostaną wyświetlone takie filmy jak Flow, Królestwo Kensuke czy Rock Bottom, wyprodukowany przez gdańskie studio Grupa Smacznego. Jeśli chodzi o klasyki studia Ghibli, będzie można zobaczyć nie tylko Chłopca i Czaplę, jeśli do tej pory nie mieliście okazji zobaczyć go na dużym ekranie albo chcecie zrobić to ponownie, ale również takie klasyki jak Nausicaä z Doliny Wiatru, Spirited Away w Krainie Bogów czy Mojego sąsiada Totoro. Pełen program możecie zobaczyć tutaj.

Wydarzenie odbędzie się w dawnym Kinie Watra oraz w mieszczącym się w Kunszcie Wodnym Kinie IKM. Festiwal potrwa cztery dni, od 8 do 11 listopada. Celem gdańskiego ANIMAFEST jest promocja filmu animowanego. Choć ten gatunek często kojarzy się widzom głównie z rozrywką skierowaną do młodszego widza, to w rzeczywistości oferuje wiele różnorodnych i ambitnych tytułów, które warto poznać.