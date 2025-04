PlayStation Plus Extra i Premium z kilkoma hitami w kwietniu. Zagramy m.in. w Hogwarts Legacy

fot. WBIE

Sony opublikowało listę gier, które pojawią się w katalogach usług PlayStation Plus Extra i Premium w kwietniu. Bez wątpienia dla wielu abonentów najciekawszą pozycją będzie Hogwarts Legacy, które zasili bibliotekę PS Plusa już 15 kwietnia i będzie dostępne zarówno na PS4, jak i PS5. Oprócz tego doczekamy się również debiutu m.in. Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, czyli kontynuacji historii z nowej gry twórców Life is Strange.

Powiększony zostanie także katalog klasyki dostępny w ramach PS Plus Premium. Wśród retro tytułów pojawią się Alone in the Dark 2 z PlayStation 1 oraz War of the Monsters z PS2. Co więcej, ten drugi tytuł otrzyma pełne wsparcie dla trofeów.

fot. SIE

PlayStation Plus Extra/Premium - lista gier w kwietniu

Blue Prince (PS5) – dostępne od 10 kwietnia

EA Sports PGA Tour (PS5) – dostępne od 10 kwietnia

Hogwarts Legacy (PS4, PS5) – dostępne od 15 kwietnia

Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2 (PS5) – dostępne od 15 kwietnia

Battlefield 1 (PS4) – dostępne od 15 kwietnia

PlateUp! (PS4, PS5) – dostępne od 15 kwietnia

PlayStation Plus Premium - gry retro w kwietniu