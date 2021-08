Animal Crossing i PUMA łączą siły. Buty i bluza dla fanów New Horizons

fot. Nintendo, PUMA

Animal Crossing: New Horizons zadebiutowało pod koniec marca 2020 roku i okazało się prawdziwym hitem, który nie tylko zdobył świetne oceny w branżowych mediach, ale też błyskawicznie podbił serca graczy i sprzedał się w nakładzie przekraczającym 30 milionów egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że Nintendo nie zapomina o swojej produkcji i nie tylko wypuszcza aktualizacje z nową zawartością, ale też przygotowuje kolejne produkty dla fanów. Pod koniec sierpnia poinformowano o nawiązaniu współpracy z firmą PUMA, a jej efektem będą nowe produkty: buty oraz bluza inspirowane tym niezwykle popularnym tytułem.

https://twitter.com/PUMA/status/1430907897521840129

Zarówno obuwie, jak i bluza stawiają na kolory utożsamiane właśnie z New Horizons, dominuje tu więc przede wszystkim pastelowy błękit i zieleń. Zobaczcie sami, jak to się prezentuje na zdjęciach, które zaczęły krążyć po sieci niedługo po ogłoszeniu współpracy. Pojawiły się one m.in. na portalu Sneaker Freaker.

Animal Crossing x PUMA

Niestety jak na razie nie poznaliśmy najważniejszych informacji, a więc ceny i daty premiery powyższych produktów.