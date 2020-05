Scenarzysta Łotra 1 stworzył talk-show... w grze Animal Crossing: New Horizons

Gary Whitta to amerykański scenarzysta, który pracował m.in. nad filmami Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie i Book of Eli. Wcześniej związany był z branżą gier - przez kilka lat pełnił rolę redaktora naczelnego amerykańskiego i brytyjskiego PC Gamera. Teraz rozpoczął nowy, nietypowy projekt, jakim jest Animal Talking, czyli internetowy talk-show, który odbywa się w przestrzeni wirtualnej, a konkretnie... wewnątrz gry Animal Crossing: New Horizons na Nintendo Switch.

Całość została przygotowana w bardzo profesjonalny sposób. Whitta zadbał o wirtualne studio, w którym przyjmuje gości, a także o odpowiednią oprawę dźwiękową. Na YouTube jest już dostępnych kilka epizodów tego internetowego show. Wśród gości pojawili się m.in. streamerka Kate Stark i aktorki Naomi Kyle oraz Felicia Day.

Animal Crossing: New Horizons cieszy się dużą popularnością. W zaledwie sześć tygodni gra sprzedała się w ponad 13 milionach egzemplarzy - to wynik lepszy niż ten, który osiągnęła poprzednia część (New Leaf) od premiery w 2012 roku.