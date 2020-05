Polskie The Medium trafi także na PlayStation 5? Jest na to szansa

The Medium to jeden z ciekawszych tytułów, jakie zaprezentowano w pierwszym materiale ukazującym gry dla Xbox Series X. Ten polski tytuł, do którego soundtrack współtworzy Akira Yamaoka, znany m.in. z prac nad serią Silent Hill, dostępny będzie na nowej konsoli Microsoftu oraz PC. Co jednak z PlayStation 5? Deweloperzy z Bloober Team nie zabierają głosu w sprawie, ale nie używają też słów "na wyłączność" - to zaś może sugerować, że także na PS5 będziemy mogli zwiedzić Kraków w tym intrygującym horrorze.

Bardzo możliwe, że The Medium podzieli los poprzedniej gry polskiego studia, czyli Blair Witch. Przypominamy, że tytuł ten początkowo zadebiutował na pecetach (Windows 10 oraz Steam) i Xboksie One, ale po kilku miesiącach doczekał się też przeniesienia na PlayStation 4.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Microsoft nie jest znany z tego, by zawierać z wydawcami zewnętrznymi bezterminowe umowy na wyłączność. Za przykład może posłużyć na przykład Rise of the Tomb Raider, który po początkowym okresie wyłączności dla platform amerykańskiego producenta trafił też na inne sprzęty.