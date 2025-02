Towarzysz i Dog Man zamieszali w box office. Wyniki finansowe filmów z weekendu

fot. materiały prasowe

Tydzień po polskiej premierze do amerykańskich kin trafiła animacja Dog Man, która od razu zajęła pierwsze miejsce. Po długim czasie z podium spadł Mufasa: Król Lew. Film zebrał solidne 36 mln dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem animacji w historii stycznia. Rekordzistą pozostaje Kung Fu Panda 3 z wynikiem 41,8 mln dolarów. Globalnie produkcja zarobiła 4,6 mln dolarów, co daje łączny wynik 40,6 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów.

Towarzysz – box office

Kapitalnie oceniany horror Towarzysz zajął drugie miejsce w amerykańskim box office, debiutując z wynikiem 9,5 mln dolarów. Dobre recenzje krytyków i świetne oceny widzów powinny zagwarantować niskie spadki frekwencji. Na świecie horror zarobił dodatkowe 5,5 mln dolarów, co daje łączny wynik 15 mln dolarów przy budżecie 10 mln dolarów.

Mufasa: Król Lew – box office

Film animowany Mufasa: Król lew zajął trzecie miejsce w box office z wynikiem 6,1 mln dolarów. Nadal notuje niskie spadki frekwencji (29%). W Ameryce Północnej ma już 229,5 mln dolarów, a globalnie 423,5 mln dolarów. Łączny wynik wynosi 653 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Pozostałe wyniki box office: