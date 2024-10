Film anime ze świata Johna Wicka. Nowe informacje

Źródło: materiały prasowe

The Hollywood Reporter opublikował obszerny tekst na temat 10-lecia Johna Wicka. W nim również znalazły się wzmianki o przyszłości serii: poza Johnem Wickiem 5, serialem Under The High Table, spin-offem z Caine'em i Balleriną pojawił się temat filmu anime.

John Wick jako anime

Prace nad filmem obecnie trwają. Jest to prequel, więc historia rozgrywa się przed wydarzeniami z aktorskich produkcji. Opowiada o tym, jak John musi podjąć się niemożliwego zadania, aby uzyskać zgodę na przejście na emeryturę, by być ze swoją ukochaną. Tę fabułę potwierdził Stahelski w rozmowie z THR.

Twórca wyjaśnia, że podchodzą inaczej do prequeli i sequeli w tym uniwersum. Ich nadrzędnym celem jest zabawa konwencją, światem Johna Wicka i zbudowanie frajdy dla widza.

– Możemy opowiadać historię w anime w bardziej szalony sposób – mówi Stahelski.

Dodaje, że rozwój uniwersum w innych mediach w postaci prequeli pozwala im tworzyć coś, co nie będzie sprawiać wrażenia monotonności.

Najbliższym projektem serii jest Ballerina, która ma premierę w 2025 roku.