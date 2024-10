Przeróbka plakatu do nowego Wicked oburzyła jedną z gwiazd. "Gorsze od AI"

fot. Universal Pictures

Nadchodzące Wicked: Part One to prequel do kultowego Czarnoksiężnika z Krainy Oz. W sieci pojawiały się już materiały promocyjne w postaci zapowiedzi oraz plakatów. Ujawniono nawet plakat, który nawiązywał do ikonicznego plakatu musicalu. Fanom oryginału nie przypadł jednak do gustu, a w Internecie szybko pojawiły się przeróbki mające na celu upodobnienie go do pierwowzoru. To z kolei oburzyło aktorkę Cynthie Erivo, która wcieli się w Elphabę.

Aktorka za pośrednictwem mediów społecznościowych napisała m.in.:

To najbezczelniejsza i najbardziej krzywdząca rzecz jaką w życiu widziałam. Nawet gorsza od tych przeróbek AI, w których ze sobą walczymy. Równie zła, co osoby, które pytają się mnie, czy intymne części mojego ciała też są zielone. To nie jest śmieszne ani urocze. To poniża mnie, poniża nas wszystkich. Oryginalny plakat to ILUSTRACJA. Jestem żywą istotą i postanowiłam spojrzeć prosto w obiektyw w oczy widza, ponieważ bez mowy porozumiewamy się oczami. Nasz plakat to hołd, a nie imitacja. Edytowanie mojej twarzy i usuwanie oczu, to usuwanie mnie, a to jest bardzo krzywdzące.

Pod spodem znajduje się wpis aktorki na tle przeróbki i porównanie z oficjalnym plakatem nadchodzącej produkcji.

Wicked

Wicked - fabuła

Studentki Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują głęboką przyjaźń. Jednak po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz ich przyjaźń stanie na rozdrożu, a ich życie obierze zupełnie inne ścieżki. Glinda, pragnie popularności, marzy o władzy, podczas gdy Elphaba pozostanie wierna sobie i tym, którzy ją otaczają. Jej postawa będzie miała jednak nieoczekiwane konsekwencje dla jej przyszłości. Niezwykłe przygody w krainie Oz sprawią, że ostatecznie wypełnią swoje przeznaczenie jako Dobra Czarownica z Południa i Zła Czarownica z Zachodu. [opis Multikina]

W obsadzie oprócz Erivo i Grande znajdują się: Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode i Jeff Goldblum.

