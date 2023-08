Aniołki Charliego - będzie 3. część? Reżyser McG odpowiada

Źródło: TV Puls

Jeśli nie osiągniesz oczekiwanego sukcesu, próbuj ponownie. Najlepiej aż do skutku. W tę mantrę wierzy Joseph McGinty Nichol (znany jako McG). Reżyser Aniołków Charliego śmiało stwierdza, że widzi spory potencjał na trzeci film tej franczyzy.

Aniołki Charliego - McG o ewentualnej kontynuacji

Mimo przeciętnych wyników box office obu filmów, McG nie traci nadziei. Wierzy, że trzecie Aniołki Charliego mogłyby spotkać się z entuzjastyczną reakcją widzów. Jako jeden z argumentów podał najnowszy remake wyreżyserowany przez Elizabeth Banks.

- Byłem bardzo szczęśliwy, widząc Elizabeth przejmującą stery nad projektem, która ostatecznie wyszła świetnie. Wydaje się, że Aniołki wciąż są głośnym tematem. Bardzo się cieszę, że mogę omówić to z Drew, Cameron i Lucy, ale również, że mogłem niedawno przekazać pałeczkę. Bardzo kocham to trio. Dzięki nim jestem tu teraz. Opiekowały się mną, gdy pierwszy raz pełniłem funkcję filmowca. Było mnóstwo okazji, gdy mogłem wylecieć z tego filmu, a Drew zawsze stawała w mojej obronie. I oczywiście, to są trzy wyjątkowe, niesamowite performerki.

Kto wie, być może kluczem do upragnionego sukcesu faktycznie jest powrót Drew Barrymore,Cameron Diaz i Lucy Liu po latach.