Subskrybenci platform streamingowych nie są zadowoleni z cen usług. Ponad połowa uważa, że są zawyżone

Daily Stoke przeprowadził ankietę wśród amerykańskich konsumentów, którzy korzystają z usług platform streamingowych. Aż 46% uważa, że jakość oferty nie jest wystarczająca do wysokości opłat. Z kolei 66% twierdzi, że ceny są zawyżone. Przeciętny konsument wydaje 46 dolarów na miesięczny dostęp do platform streamingowych i nie jest z tego powodu zadowolony.

Połowa ankietowanych stwierdziła, że prawdopodobnie anulowałaby swoją subskrypcję, gdyby platforma rozwiązała problem udostępniania haseł innym osobom. Tylko 20% uznało, że serwisy powinny rozprawić się z tą praktyką, co może wskazywać, że subskrybenci uważają wprowadzenie zmian za chęć uzyskania większych zysków przez platformy, a nie chęci obniżenia cen korzystania z ich usług. Z kolei 79% ankietowanych uważa, że dzielenie się hasłem z członkami rodziny jest w porządku, nawet jeśli nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Według szacunków pozwala to oszczędzić ok. 15 dolarów miesięcznie.

Są też dobre wiadomości dla streamerów: 94% subskrybentom podobają się treści, które są oferowane na platformach. Ponadto 62% uważa, że subskrypcja przynajmniej jednego serwisu streamingowego jest konieczna w obecnych czasach.

W ankiecie pojawiły się też pytania dotyczące bezpłatnych okresów próbnych na platformach. 74% respondentów stwierdziło, że skorzystało z darmowej oferty, aby obejrzeć określoną produkcję. Z kolei 10% przyznało, że zapomniało anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego. 2/3 osób biorących udział w ankiecie przyznało, że anulowało usługę, aby w późniejszym czasie ponownie wznowić subskrypcję. Dodatkowo konsumenci narzekają na rozproszenie treści, które są dostępne na różnych platformach - wskazują, że mają trudności ze znalezieniem interesujących ich tytułów.