Polska aktorka nominowana do nagrody BAFTA! To dzięki roli w produkcji międzynarodowej
Polska aktorka otrzymała nominację do nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej! Sprawdźcie, o kogo chodzi i za jaką produkcję może zostać nagrodzona!
Znamy nominacje do nagród BAFTA na 2025 rok!
BAFTA - nominacje
Dla polskich widzów z pewnością najważniejszy jest fakt, że w zestawieniu znalazła się polska aktorka. Anna Próchniak otrzymała nominację w kategorii najlepszej aktorki filmowej lub telewizyjnej za rolę Gity w brytyjskim serialu Tatuażysta z Auschwitz.
Wśród wskazanych produkcji najwięcej nominacji otrzymał film The Outrun z Saoirse Ronan w roli głównej - ma szansę wygrać w czterech rożnych kategoriach (najlepsza aktorka, scenarzysta, reżyser oraz film pełnometrażowy). Najczęściej nominowanym serialem jest zaś Lockerbie: A Search for Truth, który otrzymał 3 nominacje.
Tatuażysta z Auschwitz - fabuła, gdzie oglądać
Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 roku jako dwudziestosześciolatek. Jego zadaniem było tatuowanie numerów na przedramionach przybywających do obozu więźniów. Naznaczanie ich. Pewnego dnia w kolejce stanęła młoda przerażona dziewczyna – Gita. Lale zakochał się od pierwszego wejrzenia. I obiecał sobie, że bez względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystał swoją pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obozie po raz pierwszy rozmawiali, flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło: po wyzwoleniu odnaleźli się, pobrali i spędzili razem resztę życia. Lale Sokołow zdecydował się opowiedzieć swoją historię dopiero po śmierci Gity. To łamiąca serce, a jednocześnie pełna otuchy opowieść. Opowieść, która daje siłę nawet w najmroczniejszych czasach.
Serial Tatuażysta z Auschwitz dostępny jest na SkyShowtime.
Tatuażysta z Auschwitz: hit Heather Morris ukazał się w filmowym wydaniu
Źródło: thescotsman
