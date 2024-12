Anne Hathaway i Dave Bautista w nowej komedii akcji. Film opowie o agentach FBI pod przykrywką

fot. Francois Duhamel/Warner Bros.

Anne Hathaway i Dave Bautista będą gwiazdami niezatytułowanej komedii akcji, która nosi roboczy tytuł The Wedding Sting. Scenariusz do filmu napisał Jonathan Tropper (Banshee, Wojownik), a produkcją zajmują się Amazon MGM Studios i AGBO.

O czym będzie nowy film Dave'a Bautisty i Anne Hathaway?

Film będzie inspirowany prawdziwą akcją FBI, w której agenci podawali się za parę, aby infiltrować globalne przestępcze organizacje. Cała akcja zakończyła się zainscenizowanym weselem w New Jersey. Kiedy szefowie przestępczych grup przyszli na przydzielone im miejsca przy stole, zostali aresztowani i siłą wyprowadzeni, by nie zaalarmować kolejnych podejrzanych.

Historia zostanie przekształcona w opowieść o niedopasowanej parze dwójki agentów FBI o diametralnie różnych stylach pracy, którzy zostaną zmuszeni do udawania, że mieszkają razem. Początkowo oboje siebie nienawidzą, ale z biegiem czasu uczą się wzajemnie szanować, gdy sprawa zbliża się do końca.

Film będzie produkowany przez założycieli AGBO, Joe i Anthony'ego Russo, wraz z Angelą Russo-Otstot i Michaelem Disco. AGBO wniosło projekt do Amazon MGM, z którym współpracuje przy drugim sezonie Cytadela oraz nadchodzącym filmie The Bluff. Produkcję wspierają również Hathaway, która działa przez swoją wytwórnię Somewhere Pictures, oraz Bautista przez swoją wytwórnię Dogbone Entertainment