Wywiad z wampirem - powstanie serial. Sam Reid w jednej z głównych ról

fot. materiały prasowe

Wywiad z wampirem to znany film z 1994 roku, który z Toma Cruise'a, grającego rolę Lestata, uczynił prawdziwą gwiazdę. Teraz książka autorstwa Anne Rice, na której oparto wspomniany film, doczeka się także swojej serialowej wersji. Seria powstanie dla AMC i będzie składała się z ośmiu odcinków, a zatytułowana będzie tak samo, jak powieść Rice - Interview with the vampire. Scenarzystą i showrunnerem nadchodzącej produkcji jest Rolin Jones (Perry Mason).

Wiadomo już także, kto wcieli się w postać Lestata, którego widzowie do tej pory kojarzyli z kreacją Toma Cruise'a. Teraz ta rola przypadnie Samowi Reidowi (Owieczki Boże, Droga do zapomnienia). Na tę chwilę nie wiemy jednak, kto zagra Louisa - bohatera portretowanego w filmie z 1994 roku przez Brada Pitta.

Producentami wykonawczymi nadchodzącej serii będą Jones, Mark Johnson, Anne Rice oraz Christopher Rice.

fot. materiały prasowe

Premiera serialu Interview with the vampire przewidziana została na 2022 rok.