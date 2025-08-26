Znana aktorka w spin-offie Yellowstone. Kogo zagra?
Annette Bening zagra jedną z głównych ról w serialu skupiającym się na postaciach Beth i Ripa z Yellowstone. Ujawniono również szczegóły jej bohaterki.
Spin-off Yellowstone, który pokaże dalsze losy Ripa i Beth, kompletuje obsadę. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Kelly Reilly, Cole Hauser i Finn Little. Teraz serwis Deadline podał, kto pojawi się u boku tych aktorów w nowym serialu, którego tytuł roboczy to The Dutton Ranch.
Czytaj więcej: Druga kontynuacja Yellowstone zamówiona. Znamy aktora i szczegóły fabuły!
Kogo zagra Annette Bening w spin-offie Yellowstone?
Według doniesień do spin-offu Yellowstone dołączyła Annette Bening, która wcieli się w Beulah Jackson - potężną, przebiegłą i czarującą właścicielkę dużego rancza w Teksasie. Zagra jedną z głównych postaci.
Amerykańską aktorkę mogliśmy niedawno oglądać w serialu Niedaleko pada jabłko. Ponadto w 2024 roku była nominowana do Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Nyad. Na swoim koncie ma również 4 inne nominacje do tej prestiżowej nagrody. Zdobyła także dwa Złotego Globy za role we Wszystko w porządku oraz Julii.
Ponadto podano, że Chad Feehan, który był producentem wykonawczym Stróżowie prawa: Bass Reeves (czyli serialu, który miał być początkowo częścią uniwersum Yellowstone, ale później z tego pomysłu zrezygnowano), będzie showrunnerem nowej produkcji.
The Dutton Ranch - fabuła
Ranczo Dutton, dom Beth Dutton (Reilly) i Ripa Wheelera (Hauser), jest wyrazem pokoju, którego szukali, o który walczyli i za który omal nie zginęli. W trudnych czasach i ostrej konkurencji Beth i Rip robią, co muszą, aby przetrwać, jednocześnie dbając o to, by Carter (Little) stał się mężczyzną, jakim powinien być.
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1973, kończy 52 lat