Reklama
placeholder

Znana aktorka w spin-offie Yellowstone. Kogo zagra?

Annette Bening zagra jedną z głównych ról w serialu skupiającym się na postaciach Beth i Ripa z Yellowstone. Ujawniono również szczegóły jej bohaterki.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  yellowstone 
obsada spin-off
Yellowstone fot. Paramount
Reklama

Spin-off Yellowstone, który pokaże dalsze losy Ripa i Beth, kompletuje obsadę. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Kelly Reilly, Cole Hauser i Finn Little. Teraz serwis Deadline podał, kto pojawi się u boku tych aktorów w nowym serialu, którego tytuł roboczy to The Dutton Ranch.

Czytaj więcej: Druga kontynuacja Yellowstone zamówiona. Znamy aktora i szczegóły fabuły!

Kogo zagra Annette Bening w spin-offie Yellowstone?

Według doniesień do spin-offu Yellowstone dołączyła Annette Bening, która wcieli się w Beulah Jackson - potężną, przebiegłą i czarującą właścicielkę dużego rancza w Teksasie. Zagra jedną z głównych postaci.

Amerykańską aktorkę mogliśmy niedawno oglądać w serialu Niedaleko pada jabłko. Ponadto w 2024 roku była nominowana do Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Nyad. Na swoim koncie ma również 4 inne nominacje do tej prestiżowej nagrody. Zdobyła także dwa Złotego Globy za role we Wszystko w porządku oraz Julii.

fot. Vince Valitutti/PEACOCK // Annette Bening w serialu "Niedaleko pada jabłko"

Ponadto podano, że Chad Feehan, który był producentem wykonawczym Stróżowie prawa: Bass Reeves (czyli serialu, który miał być początkowo częścią uniwersum Yellowstone, ale później z tego pomysłu zrezygnowano), będzie showrunnerem nowej produkcji.

The Dutton Ranch - fabuła

Ranczo Dutton, dom Beth Dutton (Reilly) i Ripa Wheelera (Hauser), jest wyrazem pokoju, którego szukali, o który walczyli i za który omal nie zginęli. W trudnych czasach i ostrej konkurencji Beth i Rip robią, co muszą, aby przetrwać, jednocześnie dbając o to, by Carter (Little) stał się mężczyzną, jakim powinien być.

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  yellowstone 
obsada spin-off
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,7

2024
Niedaleko pada jabłko
Oglądaj TERAZ Niedaleko pada jabłko

8,6

2018
Yellowstone
Oglądaj TERAZ Yellowstone Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Batman 2000 anulowanu
-

Anulowany film o Batmanie z kategorią R. Ujawniono nowe szczegóły po ponad 20 latach

2 Nabrzeże
-

To miał być hit Netflixa. 2. sezon nie powstanie!

3 Prime Video
-

Złożono pozew przeciwko Amazonowi. Kupowane produkcje wcale nie należą do konsumenta?

4 Grobowiec świetlików
-

Grobowiec świetlików – poruszające arcydzieło anime i kina wojennego w polskich kinach!

5 Ród smoka
-

Kto zagra Voldemorta w serialu HBO? Gwiazda Rodu Smoka odpowiada na plotki

6 Sophie Turner – Gra o tron: Aktorka zażądała, aby jej bohaterka - Sansa Stark, została uśmiercona przed zakończeniem serialu. Taka śmierć przyniosłaby jej postaci chwałę i pamięć.
-

Sophie Turner broni najbardziej kontrowersyjnej sceny z Gry o tron. Za mało się o tym mówi

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e163

Moda na sukces

s38e154

Zatoka serc

s17e13

American Ninja Warrior

s29e06

Najgorszy kucharz świata

s2025e167

Anderson Cooper 360

s2025e170

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s01e92
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Chris Pine
Chris Pine

ur. 1980, kończy 45 lat

Melissa McCarthy
Melissa McCarthy

ur. 1970, kończy 55 lat

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin

ur. 1980, kończy 45 lat

Amanda Schull
Amanda Schull

ur. 1978, kończy 47 lat

Andy Muschietti
Andy Muschietti

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

8

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

9

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

10

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV