Znana aktorka w spin-offie Yellowstone. Kogo zagra?

fot. Paramount

Reklama

Spin-off Yellowstone, który pokaże dalsze losy Ripa i Beth, kompletuje obsadę. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Kelly Reilly, Cole Hauser i Finn Little. Teraz serwis Deadline podał, kto pojawi się u boku tych aktorów w nowym serialu, którego tytuł roboczy to The Dutton Ranch.

Czytaj więcej: Druga kontynuacja Yellowstone zamówiona. Znamy aktora i szczegóły fabuły!

Kogo zagra Annette Bening w spin-offie Yellowstone?

Według doniesień do spin-offu Yellowstone dołączyła Annette Bening, która wcieli się w Beulah Jackson - potężną, przebiegłą i czarującą właścicielkę dużego rancza w Teksasie. Zagra jedną z głównych postaci.

Amerykańską aktorkę mogliśmy niedawno oglądać w serialu Niedaleko pada jabłko. Ponadto w 2024 roku była nominowana do Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Nyad. Na swoim koncie ma również 4 inne nominacje do tej prestiżowej nagrody. Zdobyła także dwa Złotego Globy za role we Wszystko w porządku oraz Julii.

fot. Vince Valitutti/PEACOCK // Annette Bening w serialu "Niedaleko pada jabłko"

Ponadto podano, że Chad Feehan, który był producentem wykonawczym Stróżowie prawa: Bass Reeves (czyli serialu, który miał być początkowo częścią uniwersum Yellowstone, ale później z tego pomysłu zrezygnowano), będzie showrunnerem nowej produkcji.

The Dutton Ranch - fabuła

Ranczo Dutton, dom Beth Dutton (Reilly) i Ripa Wheelera (Hauser), jest wyrazem pokoju, którego szukali, o który walczyli i za który omal nie zginęli. W trudnych czasach i ostrej konkurencji Beth i Rip robią, co muszą, aby przetrwać, jednocześnie dbając o to, by Carter (Little) stał się mężczyzną, jakim powinien być.