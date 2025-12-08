placeholder
Reklama
placeholder

Odżyło wsparcie dla Snyderverse po przejęciu Warner Bros. Reżyser docenia fanów DC

Internauci liczą na powrót uniwersum DC tworzonego przez Zacka Snydera. Widzą na to szansę w przejęciu Warner Bros. Discovery przez Netflixa.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  netflix 
Warner Bros. dc
Zack Snyder Źródło: DC/Warner Bros.
Reklama

Wraz z informacją o przejęciu Warner Bros. Discovery przez Netflixa, w fanach DC odżyła nadzieja na powrót Snyderverse. Rozpowszechniają hashtagi #RestoreTheSnyderVerse i #SellTheSnyderVerseToNetflix, aby zwrócić uwagę streamera, że wciąż istnieje zainteresowanie tym uniwersum. 

Czytaj więcej: Czy Zack Snyder wróci do DC? Operator Batman v. Superman: "Nigdy nie mów nigdy"

Jakby w odpowiedzi na ten ponowny wzrost zainteresowania, Zack Snyder udostępnił zdjęcie Supermana granego przez Henry'ego Cavilla na swoim Instagramie. W podpisie możemy przeczytać

Dzisiejszy dzień wyznaczył mały kamień milowy w tej szalonej podróży na Instagramie - 500 tysięcy obserwujących w nieco ponad dwa miesiące! Chcę po prostu szczerze podziękować wszystkim, którzy dołączyli do mnie po drodze. Dla mnie te postacie to rodzaj współczesnej mitologii, które ożywiłem z szacunkiem i czcią. To, że z tak wieloma z Was to rezonuje, znaczy dla mnie bardzo wiele. Oby więcej wspólnych historii!

Natomiast David Zaslav, prezes Warner Bros., dał do zrozumienia, że ​​DCU Jamesa Gunna pozostaje priorytetem w kontekście przejęcia przez Netflixa. Serwisowi Bloomberg powiedział:

Praca Jamesa i Petera, ich kreatywna wizja, jest wciągająca i zapewnia wysoki zwrot z inwestycji. Nie mamy żadnej historii, która oferowałaby szerszą paletę barw niż DC. I nie ma nikogo, kto mógłby opowiedzieć te historie z taką samą fantazją i ekscytacją.

Superman zarobił 616 mln dolarów, stając się dziewiątym najbardziej dochodowym filmem 2025 roku. Niebawem rozpoczną się zdjęcia do sequelu zatytułowanego Man of Tomorrow

Zack Snydermateriały prasowe // Zack Snyder

Źródło: screenrant.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  netflix 
Warner Bros. dc
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Supergirl
-
Plotka

Nowy opis zwiastuna Supergirl. Krypto naprawdę nie lubi Supermana

2 One Piece x Jack Sparrow (Piraci z Karaibów)
-

Jack Sparrow w stylu One Piece. Johnny Depp dostał niezwykły prezent!

3 Licealne duchy - oficjalne zdjęcie z 3. sezonu
-

Licealne duchy powracają. Zdjęcia i data premiery 3. sezonu

4 Gwiezdne Wojny: Akolita
-

Komiks z Kylo Renem legitymizuje Akolitę. TO wcale nie był błąd

5 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Koniec zdjęć do Spider-Mana 4. Post z social mediów usunięty - co to może oznaczać?

6 29. Dana Scully (Z Archiwum X)
-

Gillian Anderson o występie w nowym Z Archiwum X. Jak wyglądała rozmowa z Ryanem Cooglerem?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e10

Simpsonowie

s19e10

Zaklinacze koni

s2025e235

Moda na sukces

s16e08

Bob’s Burgers

s42e66

s20e11

Cztery żony i mąż

s10e08

s58e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts

ur. 1977, kończy 48 lat

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder

ur. 1978, kończy 47 lat

Dominic Monaghan
Dominic Monaghan

ur. 1976, kończy 49 lat

Katie Stevens
Katie Stevens

ur. 1992, kończy 33 lat

Teri Hatcher
Teri Hatcher

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV