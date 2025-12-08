Odżyło wsparcie dla Snyderverse po przejęciu Warner Bros. Reżyser docenia fanów DC

Źródło: DC/Warner Bros.

Wraz z informacją o przejęciu Warner Bros. Discovery przez Netflixa, w fanach DC odżyła nadzieja na powrót Snyderverse. Rozpowszechniają hashtagi #RestoreTheSnyderVerse i #SellTheSnyderVerseToNetflix, aby zwrócić uwagę streamera, że wciąż istnieje zainteresowanie tym uniwersum.

Jakby w odpowiedzi na ten ponowny wzrost zainteresowania, Zack Snyder udostępnił zdjęcie Supermana granego przez Henry'ego Cavilla na swoim Instagramie. W podpisie możemy przeczytać

Dzisiejszy dzień wyznaczył mały kamień milowy w tej szalonej podróży na Instagramie - 500 tysięcy obserwujących w nieco ponad dwa miesiące! Chcę po prostu szczerze podziękować wszystkim, którzy dołączyli do mnie po drodze. Dla mnie te postacie to rodzaj współczesnej mitologii, które ożywiłem z szacunkiem i czcią. To, że z tak wieloma z Was to rezonuje, znaczy dla mnie bardzo wiele. Oby więcej wspólnych historii!

Natomiast David Zaslav, prezes Warner Bros., dał do zrozumienia, że ​​DCU Jamesa Gunna pozostaje priorytetem w kontekście przejęcia przez Netflixa. Serwisowi Bloomberg powiedział:

Praca Jamesa i Petera, ich kreatywna wizja, jest wciągająca i zapewnia wysoki zwrot z inwestycji. Nie mamy żadnej historii, która oferowałaby szerszą paletę barw niż DC. I nie ma nikogo, kto mógłby opowiedzieć te historie z taką samą fantazją i ekscytacją.

Superman zarobił 616 mln dolarów, stając się dziewiątym najbardziej dochodowym filmem 2025 roku. Niebawem rozpoczną się zdjęcia do sequelu zatytułowanego Man of Tomorrow.