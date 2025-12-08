Odżyło wsparcie dla Snyderverse po przejęciu Warner Bros. Reżyser docenia fanów DC
Internauci liczą na powrót uniwersum DC tworzonego przez Zacka Snydera. Widzą na to szansę w przejęciu Warner Bros. Discovery przez Netflixa.
Wraz z informacją o przejęciu Warner Bros. Discovery przez Netflixa, w fanach DC odżyła nadzieja na powrót Snyderverse. Rozpowszechniają hashtagi #RestoreTheSnyderVerse i #SellTheSnyderVerseToNetflix, aby zwrócić uwagę streamera, że wciąż istnieje zainteresowanie tym uniwersum.
Czytaj więcej: Czy Zack Snyder wróci do DC? Operator Batman v. Superman: "Nigdy nie mów nigdy"
Jakby w odpowiedzi na ten ponowny wzrost zainteresowania, Zack Snyder udostępnił zdjęcie Supermana granego przez Henry'ego Cavilla na swoim Instagramie. W podpisie możemy przeczytać
Natomiast David Zaslav, prezes Warner Bros., dał do zrozumienia, że DCU Jamesa Gunna pozostaje priorytetem w kontekście przejęcia przez Netflixa. Serwisowi Bloomberg powiedział:
Superman zarobił 616 mln dolarów, stając się dziewiątym najbardziej dochodowym filmem 2025 roku. Niebawem rozpoczną się zdjęcia do sequelu zatytułowanego Man of Tomorrow.
Źródło: screenrant.com
