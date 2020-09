Ant-Man 3: czy Majors zagra Kanga Zdobywcę? Aktor... nie potwierdza

fot. HBO

Niedawno portal Deadline ogłosił, że Jonathan Majors podpisał kontrakt z Marvel Studios. Aktor ma wcielić się w ważną rolę w planowanym filmie Ant-Man 3. W programie Jimmy'ego Fallona po raz pierwszy odniósł się do tej kwestii, zagajony bezpośrednio przez prowadzącego. Niestety, Majors uniknął jakiejkolwiek zobowiązującej odpowiedzi. Zapytany o plotkę, która głosi, że postać, w którą ma się wcielić, to Kang Zdobywca, odpowiedział:

Słyszałem to samo, brachu. Słyszałem to samo. Wiesz, najwyraźniej mamy to samo źródło, ponieważ obiło mi się to o uszy.

Zręczna odpowiedź-unik bywa jednak rzadsza niż... zaprzeczenia. Wielu aktorów długi czas kłamie na temat projektów, w których mają wziąć udział, tylko po to, by w końcu ujawnić, że faktycznie są w nie zaangażowani. Zrozumiałe, że prawdomówność nie wchodzi w grę, jednak w tym wypadku Majors w zgrabny sposób uniknął fałszu.

Może minąć trochę czasu, zanim poznamy oficjalne informacje dotyczące roli, w którą się wcieli. Ant-Man 3 nie ma jeszcze nawet daty premiery. Wiadomo, że za kamerą ponownie stanie Peyton Reed. Szczegóły fabuły na razie nie są znane. Przypomnijmy, że o pojawieniu się Kanga Zdobywcy spekulowano już dużo wcześniej i pojawiały się plotki, że miałby pojawić się w serialu Loki na Disney+. Scooper Daniel Ritchman pisał w lutym 2020 roku, że według jego wiedzy Loki faktycznie wprowadzi do Kinowego Uniwersum Marvela Kanga. Czy tak własnie będzie, a może Majors w tej roli pojawi się dopiero w Ant-Manie 3? Na konkrety przyjdzie nam poczekać.