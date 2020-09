Moon Knight - jakie postacie pojawią się w serialu Marvela? Notki z castingu podpowiadają

Źródło: Marvel

Moon Knight to oczekiwany serial Marvela powstający dla platformy Disney+. Do tej pory nie dowiedzieliśmy się za wiele, jednak to właśnie się zmieniło. Portal The Direct dotarł do ogłoszeń castingowych do produkcji, które opisują dwie postacie jakie pojawią się w projekcie. Pierwsza z nich to mężczyzna w wieku 20-40 lat. Stereotypowo przystojny, nadmiernie entuzjastyczny, przeciętnie inteligentny, ale nadal sympatyczny. Aktor musi biegle władać językiem francuskim. Serwis sugeruje, że to Jean-Paul DuChamp aka Frenchie, sojusznik głównego bohatera. Druga postać to kobieta w wieku 20-35 lat. Manipulatorka z tajnej organizacji, która w mgnieniu oka potrafi przejść z chłodnej i wrogiej postawy do ciepłego i przyjaznego usposobienia. Portal sugeruje, że chodzi o Marlene Alraune, obiekt westchnień głównego bohatera.

Źródło: Marvel

Moon Knight nie jest co prawda postacią z pierwszej linii Marvelowskiego panteonu, jednak to bohater niezwykle ciekawy, a poświęcona mu ekranowa historia z pewnością pozwoli twórcom na czerpanie z wielu konwencji. Alter ego herosa, Marc Spector, to były agent CIA, który został prawie zabity przez terrorystę znanego jako Bushman. Od śmierci ocalił go bóg Księżyca Khonshu (to wówczas wzrosła jego siła i wytrzymałość, przy czym w komiksach często jest ona uzależniona od faz Księżyca); Spector ostatecznie pokonał Bushmana, przywdziewając potem swój biały, charakterystyczny strój.