Ant-Man 3 - Kathryn Newton chce uczynić Cassie Lang "najlepszą superbohaterką wszechczasów"

W trakcie Dnia Inwestora Disneya Kevin Feige ogłosił oficjalny tytuł trzeciego filmu o Ant-Manie, który brzmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania. To wyraźnie sugeruje powiązanie ekranowej historii z Wymiarem Kwantowym. Wiemy też, że właśnie w tej produkcji w Kinowym Uniwersum Marvela zadebiutuje Kang Zdobywca. W jego rolę wcieli się Jonathan Majors.

Dokonano także zmiany aktorki, która wciela się w córkę Scotta Langa, Cassie. Wcześniej bohaterkę portretowały Abby Ryder Fortson i Emma Fuhrmann, ale ostatecznie dokonano zmiany i zdecydowano się zatrudnić Kathryn Newton (Pokémon: Detektyw Pikachu). To może oznaczać większą rolę młodej bohaterki w widowisku. Przypomnijmy, że młoda bohaterka w komiksach występowała jako Stature i podobnie jak swój ojciec, pomagała innym przy użyciu mocy zmiany wielkości swojego ciała. Aktorka podczas wywiadu z Entertainment Tonight znowu zasugerowała, że zobaczymy ją w roli superbohaterki w nadchodzącym filmie:

Zawsze chciałam zagrać w filmie Marvela, od zawsze. Tylko dlatego, że zawsze byłam wielką fanką. Za każdym razem, gdy wychodził kolejny film, szłam na niego z moim tatą. Zawsze robiliśmy to razem i kochaliśmy tych bohaterów. (...) Mogę tylko powiedzieć, że jestem podekscytowana byciem częścią Kinowego Uniwersum Marvela. To spełnienie marzeń i zrobię co w mojej mocy, aby zostać najlepszą superbohaterką wszechczasów.

W głównych rolach powrócą oczywiście Paul Rudd oraz Evangeline Lilly. Za kamerą powróci Peyton Reed.