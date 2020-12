Ant-Man 3 - Kathryn Newton zapowiada pojawienie się Stature w MCU

Marvel

W trakcie Dnia Inwestora Disneya Kevin Feige ogłosił oficjalny tytuł trzeciego filmu o Ant-Manie, który brzmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania. To wyraźnie sugeruje powiązanie ekranowej historii z Wymiarem Kwantowym. Wiemy też, że właśnie w tej produkcji w Kinowym Uniwersum Marvela zadebiutuje Kang Zdobywca. W jego rolę wcieli się Jonathan Majors.

Dokonano także zmiany aktorki, która wciela się w córkę Scotta Langa, Cassie. Wcześniej bohaterkę portretowały Abby Ryder Fortson i Emma Fuhrmann, ale ostatecznie dokonano zmiany i zdecydowano się zatrudnić Kathryn Newton (Pokémon: Detektyw Pikachu). To może oznaczać większą rolę młodej bohaterki w widowisku, która dzieląc się na Instagramie informacją o swoim udziale w projekcie Marvela, dodała hashtag z dopiskiem Stature. W komiksach jest to pseudonim Cassie Lang, która podobnie jak swój ojciec rozpoczęła karierę superbohaterki. Jej mocami również jest możliwość zmiany wielkości swojego ciała. Wygląda zatem na to, że w filmie zobaczymy ją w akcji u boku Ant-Mana (Paul Rudd) i Wasp (Evangeline Lilly), a później być może także jako członkinię składu Young Avengers. Zobaczcie wpis aktorki: