Ant-Man 3 - Michelle Pfeiffer powróci w filmie

fot. Marvel

Michelle Pfeiffer zagrała w widowisku Ant-Man i Osa. Aktorka wcieliła się w nim w postać Janet van Dyne, żony Hanka Pyma i matki Hope. Janet była oryginalną Osą zanim jej córka przejęła tę rolę w MCU. Okazuje się, że Pfeiffer powróci do roli w filmie Ant-Man 3. Aktorka potwierdziła to w podcaście Ladies First. Jednak odmówiła ujawnienia jakichkolwiek szczegółów dotyczących kontynuacji lub tego, czy Janet wróci do Wymiaru Kwantowego. Pfeiffer powiedziała również, że zdjęcia do projektu rozpoczną się wiosną 2021 roku.

Źródło: Marvel Studios

Szczegóły fabuły filmu są nadal trzymane w tajemnicy. Na pewno w produkcji zobaczymy Paula Rudda jako Scotta Langa/Ant-Mana i Evangeline Lilly jako Hope van Dyne/Osa. Najprawdopodobniej w widowisku powrócą również Michael Douglas w roli Hanka Pyma, oraz Michael Pena, David Dastmalchian i TI.