Ant-Man 3 - teaserowy plakat ma następcę Thanosa. Oto Kang Zdobywca! [SDCC 2022]

fot. Marvel

Ant-Man 3, czyli Ant-Man and the Wasp: Quantumania promowany był podczas panelu, na którym pokazano ekskluzywny fragment. W nim też Scott Lang (Paul Rudd) czyta książkę, gdy nagle dostaje telefon,że jego córka Cassie jest w więzieniu. Mówi jej, że nie powinna zgrywać bohaterki, gdy nagle oboje oraz rodzina Pymów zostają wciągnięci do wymiaru kwantowego. W tle słyszymy narrację Kanga Zdobywcy granego przez Jonathan Majorsa. To ma być nowy główny złoczyńca MCU, czyli pełni on tę samą rolę co Thanos w pierwszej sadze.

Ant-Man 3 - plakat

Plakat zdradza też, że Kathryn Newton jako Cassie będzie superbohaterką. Ma swój własny kostium, tak jak Ant-Man i Osa. Jej postać nosi przydomek Stinger. W tle jest pierwsze oficjalne spojrzenie na Kanga.

fot. materiały prasowe

Peyton Reed, reżyser widowiska, podczas panelu powiedział, że film przedstawi ogromną liczbę nowych postaci oraz widzowie będą mogli odkryć wymiar kwantowy, który nie zawsze jest tym, czym się wydaje. W obsadzie powracają też Michael Douglas, Michelle Pfeiffer i Evangeline Lilly.

Ant-Man 3 - premiera 17 lutego 2023 roku w kinach.