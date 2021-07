Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Jonathan Majors odwiedza sklep z komiksami. Dzierży okładkę z Kangiem

Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania to kolejna odsłona przygód Ant-Mana i Osy, w których ponownie wcielą się Paul Rudd i Evangeline Lilly. Możemy jednak być pewni, że nie będzie to typowy film o duecie superbohaterów i najpewniej będzie mieć on ważne znaczenie dla opowiadanej w 4. fazie MCU historii. Przyjdzie im bowiem zmierzyć się z samym Kangiem Zdobywcą, jednym z największych wrogów Avengers w komiksach.

Szczegóły fabuły filmu nie są znane, ale z tytułu możemy wywnioskować, że wymiar kwantowy odegra tutaj kluczową rolę. W rolę antagonisty wcieli się Jonathan Majors. Aktor niedawno odwiedził sklep Golden Apple Comics, w którym pierwszy raz jako odtwórca roli Kanga mógł publicznie pokazać się trzymając okładkę komiksu z wrogiem Avengers. Zobaczcie:

Wielu fanów jest przekonanych, że Kang zadebiutuje po raz pierwszy w MCU już w serialu Loki. Jeśli nawet do tego dojdzie, będzie to trzymane w tajemnicy do samego końca. Nie wiadomo też na razie, jak dużą rolę Kang odegra w MCU. Czy będzie kimś pokroju Thanosa dla przyszłych faz uniwersum? Z czasem będziemy dowiadywać się coraz więcej.

Premiera w 2023 roku.