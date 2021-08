Ant-Man 3 - Kang będzie w filmie. Aktor jest na planie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Jonathan Majors zadebiutował jako jedna z wersji Kanga w serialu Loki. Tam też jego postać zwana Ten, Który Trwa miała wpływ na nadchodzące zmiany w MCU. Wiemy, że Kang Zdobywca jest związany z multiwersum, ma wiele wersji i ma być on następcą Thanosa w byciu największym wrogiem dla superbohaterów z Avengers. Zgodnie z plotkami pojawi się on w filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Jonathan Majors w rozmowie z IndieWire ubolewał, że nie może cieszyć się z obsadą serialu Kraina Lovecrafta z nominacji do Emmy, bo musi pracować na planie widowiska Marvela. Z uwagi na wszelkie podpisane klauzule nic na temat samego filmu nie wyjawił.

Nie jest wykluczone, że skoro Kang ma być głównym złoczyńcą wielkiej historii 4. fazy MCU, że wzmianki o nim lub jego wpływ dostrzeżemy w innych filmach i serialach uniwersum. Na razie jedynie potwierdzenie jest, że będzie w Ant-Manie 3.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - premiera w 2023 roku. Wcześniej dostaniemy między innymi Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Eternals, Spider-Man: Bez drogi do domu czy Doctor Strange in the Multiverse of Madness.