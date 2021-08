Moon Knight - Oscar Isaac w pełnym kostiumie antybohatera MCU. Jest wyciek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Na zdjęciu, które trafiło na Twittera podobno widzimy Oscara Isaaca w pełnym kostiumie Moon Knighta. Na dole jest napis "property of Marvel", ale na obecną chwilę nie ma możliwości potwierdzenia prawdziwości danego zdjęcia. Tym potwierdzeniem może być prędkość z jaką Disney usunie wszelkie ślady zdjęcia z mediów społecznościowych. Pojawiają się informacje, że użytkownicy udostępniający fotkę są banowani przez Twittera i to nadaje całej sprawie wiarygodności. Tak czy inaczej traktujcie to z dystansem do pewnego potwierdzenia.

W obsadzie są także Ethan Hawke i May Calamawy. Za kamerą stoi Mohamed Diab, a Jeremy Slater, znany z The Umbrella Academy, został głównym scenarzystą.

Bohaterem serialu Moon Knight jest Marc Spector, były agent CIA, który został prawie zabity przez terrorystę znanego jako Bushman. Od śmierci ocalił go jednak bóg Księżyca, Khonshu. Po tym wydarzeniu wzrosła siła i wytrzymałość bohatera.

Moon Knight - data premiery w Disney+ uie jest znana.

https://twitter.com/MarvelNewsHub/status/1426203853268168705