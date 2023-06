Ant-Man i Osa: Kwantomania - szkice koncepcyjne Kanga Zdobywcy. Ten wariant przeraża!

Marvel

Głównym złoczyńcą filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania był Kang Zdobywca, w którego wcielił się Jonathan Majors. W scenie po napisach końcowych widzowie zobaczyli Radę Kangów, w której pojawiło się wiele wariantów tej postaci. To scena żywcem wyjęta z komiksów Marvela.

Artysta Colin Shulver podzielił się szkicami koncepcyjnymi z wariantu Kanga, który przypomina jaszczurkę. Ma gadzie nozdrza (podobne do tych, co miał Voldemort), skórę i oczy w kolorze żółtym. Jest też grafika pokazująca wczesny etap projektowania tej wersji Kanga. Zobaczcie poniżej szkice postaci, która pojawiła się we wspomnianej scenie po napisach.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - Kang Zdobywca na szkicach koncepcyjnych

Ant-Man i Osa: Kwantomania - Kang Zdobywca - szkic koncepcyjny

Poniżej znajduje się ta wersja Kanga, która pojawiła się w filmie. Zdjęcia z charakteryzacji udostępnił na Twitterze użytkownik misterkrasinski.

Przypomnijmy, że Jonathan Majors został oskarżony o przemoc domową. Nie wiadomo czy jeszcze powróci do roli czy Marvel Studios postanowi zastąpić go innym aktorem. Na razie potwierdzono, że Majors jest w obsadzie 2. sezonu Lokiego, którego premiera jest zaplanowana na październik 2023 roku.