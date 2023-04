Shrek 5 powstanie! Jest oficjalnie potwierdzenie!

fot. materiały prasowe

Chris Meledandri to szef Illumination, które niebawem wypuszcza na ekrany film Super Mario Bros. Obok tego jest kreatywnym partnerem w studiu DreamWorks Animation. W rozmowie z Variety potwierdził, że ruszyły wstępne prace nad filmem Shrek 5. Rozpoczęli negocjacje z aktorami, by powrócili do swoich ról z poprzednich części. Są to Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) oraz Eddie Murphy (Osioł).

Shrek 5 powstanie

W rozmowie z Variety tłumaczy, że ważne jest, aby zbudować historię i nowe postacie w taki sposób, aby seria mogła nabrać świeżości. Podkreśla jednak, że fundamentem w takim podejściu do tych planów jest właśnie ta oryginalna obsada i ich bohaterowie. Dodaje, że rozmowy z nimi idą dobrze i oczekują, że wszyscy wrócą do swoich ról, bo wyrazili otwarcie swoje chęci.

Meledandri był podekscytowany w styczniu 2023 roku, gdy Eddie Murphy w wywiadzie powiedział, że wróciłby do roli bez wahania. To dla producenta jest dowód na jego silny entuzjazm do tej postaci. Jego zdaniem Osiołek zasługuje na swój własny spin-off, ale tu żadnych decyzji nie podjęto.

Wydaje się, że wpływ na tę decyzję miał kapitalny sukces animacji Kot w butach: Ostatnie życzenie, która jest osadzona w tym uniwersum. To pokazało, że widzowie pragną powrotu do świata Shreka. Film zebrał na całym świecie 478,7 mln dolarów.

Shrek 5 - potencjalna data premiery nie została ustalona.

Najlepsze filmy animowane w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 11.:

50. Piękna i Bestia (1991)

Najlepsze filmy animowane w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.: