Ant-Man - zupełnie nowy bohater przejmie tytuł! Genialny projekt kostiumu i okładki komiksu

Fot. Marvel

Marvel świętuje 60. rocznicę The Astonishing Ant-Man. Z tej okazji ogłosił limitowaną serię, składającą się z czterech części. Będzie prowadzona przez pisarza Al Ewinga (Immortal Hulk) i artystę Toma Reilly'ego (The Thing). W komiksie zostanie przedstawiony najnowszy Ant-Man, który będzie nieznaną dotąd postacią. Każdy numer zostanie poświęcony na innego bohatera, który w przeszłości nosił kostium - Hanka Pyma, Scotta Langa i Erica O'Grady'ego. Nasz amator będzie próbował ich zjednoczyć, by wspólnie zmierzyli czoła tajemniczemu zagrożeniu.

Ant-Man - jaki będzie nowy komiks Marvela?

Jak zapowiada Al Ewing:

W rocznicę Ant-Mana chcieliśmy mierzyć WYSOKO z naszym najmniejszym superbohaterem - wykopując tunel prosto w jego 60-letnią historię i jeszcze dalej, od szalonych lat sześćdziesiątych aż po przyszłość, którą będziecie musieli zobaczyć, by w nią uwierzyć! Z komiksu dowiecie się, jak Henry Pym, Scott Lang i Eric O'Grady wpłynęli nawzajem na swoje życia; w sposób, o jakim sami nigdy nie mieli pojęcia. I kto jest finałowym, tajemniczym członkiem Mrówkastycznej Czwórki?

Ant-Man - okładki komiksów i nowy design

Zobaczcie jak wyglądają okładki do nowego komiksu Marvela z Ant-Manem, a także design przyszłego superbohatera.

Ant-Man #1 - komiks

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.