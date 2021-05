Ant-Man: Quantumania - kiedy start prac na planie?

Fot. Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania to kolejna odsłona przygód Ant-Mana, w którego ponownie wcieli się Paul Rudd. Możemy jednak być pewni, że nie będzie to typowy solowy film i najpewniej będzie mieć on ważne znaczenie dla opowiadanej w 4. fazie MCU historii. Michael Douglas powróci jako Hank Pym. Aktor w rozmowie z Deadline zdradził tę informację odpowiadając na pytanie, na jakim planie najlepiej się bawił.

- Prawdopodobnie będą to filmy o Ant-Manie. Na tym planie jesteś małym trybikiem, bo jest w tym tyle efektów specjalnych i green screenów. Do tego połowę czasu spędzasz ze znacznikami na twarzy. To zupełnie inny typ pracy. Nigdy wcześniej nie grałem w filmach z efektami specjalnymi czy green screenem. Paul Rudd był wspaniały, Evangeline Lilly była cudowna, tak jak inni aktorzy. To był kawał dobrej zabawy. Teraz zaczynamy prace nad trzecią częścią. W lipcu 2021 roku udajemy się do Londynu kręcić Ant-Mana 3.

Szczegóły fabuły filmu nie są znane, ale z tytułu możemy wywnioskować, że wymiar kwantowy odegra tutaj kluczową rolę. Premiera w 2023 roku.