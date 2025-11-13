placeholder
Anthony Hopkins wspomina swoje życie i karierę. Premiera książki

Anthony Hopkins, wielka gwiazda kina i teatru, dzieli się w dzisiejszej premierze wspomnieniami z bogatej i owocnej kariery.
Tymoteusz Wronka
Tagi:  anthony hopkins 
wspomnienia marginesy
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia Marginesy
Anthony Hopkins to postać nietuzinkowa, która stworzyła dziesiątki wartych zapamiętania kreacji - zarówno na ekranie, jak i na deskach teatru. W swoich wspomnieniach dzieli się historiami nie tylko z kariery aktorskiej, ale też z życia osobistego. Opowiada o sukcesach, ale i osobistych porażkach i mrocznych etapach swojego życia. 

Wspomnienia Anthony'ego Hopkinsa to szczere i żarliwe retrospekcje ikony filmu i skomplikowanego człowieka, który od ponad sześćdziesięciu lat inspiruje widzów wybitnymi rolami.

Książka zatytułowana Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Wspomnienia Anthony'ego Hopkinsa zostały wydane w miękkiej oprawie i liczą 336 stron.

Więcej o książce dowiecie się z poniższego opisu:

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia - opis i okładka

Daliśmy radę, chłopaku. WspomnieniaŹródło: Marginesy

Anthony Hopkins urodził się i wychował w Port Talbot, walijskim miasteczku przemysłowym. Dorastał w czasach wojny i kryzysu, otoczony mężczyznami, którzy unikali okazywania emocjonalnej wrażliwości. Był słabym uczniem, więc koledzy, rodzice i nauczyciele mieli go za nieudacznika i nie wróżyli mu świetlanej przyszłości. Jednak pewnego sobotniego wieczoru ten lekceważony chłopiec obejrzał adaptację Hamleta z 1948 roku, a ta wzbudziła w nim niezrozumiałą jeszcze pasję i poprowadziła ścieżką, której nikt dla niego nie przewidywał.

Sir Anthony szczerze i zajmująco opisuje kolejne etapy kariery, ukazując genezę swoich najbardziej znanych ról. Dzięki monologowi Jaga z Otella dostał się na prestiżową Royal Academy of Dramatic Art, pod skrzydła samego Laurence’a Oliviera. Z Richardem Burtonem zetknął się po raz pierwszy w dzieciństwie, w domu nauczycielki rysunku, a później stanął z nim twarzą w twarz w teatralnej garderobie przed spektaklem Equus – już jako pełnoprawny aktor. Do stworzenia niezapomnianej kreacji w Królu Learze wykorzystał zaś stoicyzm ojca i dziadka.

Uczciwie przedstawia również wzloty i upadki w życiu osobistym. Uzależnienie zniszczyło jego dwa pierwsze małżeństwa i relacje z jedynym dzieckiem. Przez alkohol prawie umarł. To doświadczenie sprowadziło go ostatecznie na drogę trzeźwości, z której nie zszedł od niemal pół wieku. Podobnie jak inni mężczyźni w jego rodzinie, nieustannie zmaga się z pragnieniem samotności i unika bliższych relacji z obawy przed zranieniem. Z upływem lat coraz więcej myśli o własnej śmiertelności, przygotowując się na odkrycie tego, co jego ojciec nazywał Wielką Tajemnicą.

Przez całe życie, zarówno w momentach dotkliwej straty, jak i chwilach wyjątkowej radości, sir Anthony’emu towarzyszy jeden stały element: zdjęcie trzyletniego Tony’ego. Uchwycono na nim moment, w którym dostał drugą szansę na szczęście, cichą zapowiedź błędów, które miał popełnić, i niezliczonych możliwości, które miały się przed nim otworzyć. Dziś od tego niespokojnego dziecka dzieli go spory dystans i spoglądając na tę fotografię, z dumą mówi: „Daliśmy radę, chłopaku”.

Źródło: Marginesy

